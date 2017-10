Fazia mais de três meses que Luan não balançava as redes pelo Grêmio. É verdade que ele passou muito tempo lesionado. O último havia sido diante do Flamengo no Rio de Janeiro no dia 13 de julho. Pois, com dois gols nesta quarta-feira na vitória contra o Barcelona de Guayaquil, ele encaminhou a classificação do time à final da Libertadores e chegou a uma seleta e histórica lista do clube.