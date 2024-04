Na queda de braço entre os abusos do ministro Alexandre de Moraes e a fanfarronice de Elon Musk, não há vencedores, mas a pendenga só ocupa o tempo e a paciência dos brasileiros porque há um vácuo legal no funcionamento das mega plataformas de tecnologia. A falta de regras para as big techs já foi resolvida em boa parte das democracias. Por aqui, como quase tudo, o tema resvalou para a fossa da polarização e ali ficou.