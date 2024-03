Desde o início, a teoria da conspiração que cobria de suspeitas as urnas eletrônicas se mostrava uma cortina de fumaça para desrespeitar eventuais resultados negativos. Nem era preciso traquejo tecnológico para identificar a manobra. Bastava se questionar como seria possível que legiões de juízes e promotores em todas as unidades da federação, incontáveis técnicos, representantes de partidos e levas de jornalistas atrás de uma boa denúncia consentissem com a trama eleitoral?