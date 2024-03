Negligenciados pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, os terroristas do Hamas tiveram muito tempo para planejar uma barbárie em três atos. No primeiro, houve a selvageria em estado bruto, com a invasão de território israelense, massacres, estupros e tomada de reféns, inclusive crianças. A carnificina, obviamente, não visava a conquistar Israel. O objetivo era desencadear uma reação explosiva dos israelenses e atraí-los para o pântano humanitário de Gaza.