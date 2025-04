Estradas do RS registram movimento na saída para o feriadão; siga ao vivo

Como fica o movimento

Da Região Metropolitana ao Litoral Norte

Freeway

Principal via de acesso ao Litoral Norte gaúcho, a freeway deve ser a rodovia com o maior fluxo de motoristas ao longo de todo o feriadão. De acordo com a CCR Via Sul, são esperados pouco mais de 310 mil veículos, dos quais 160 mil devem seguir em direção às praias, enquanto outros 151 mil em direção à Região Metropolitana.