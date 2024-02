Não são os desígnios divinos que produzem o massacre de mais de 33 mil mortos no trânsito a cada ano no Brasil. O levantamento divulgado esta semana que mostra o maior número de acidentes em Porto Alegre em cinco anos só confirma o coquetel tóxico que nos coloca num infame segundo lugar do ranking mundial de onde mais se morre no trânsito – 16 em cada 100 mil brasileiros por ano –, atrás apenas da Rússia do gelo e da neve traiçoeiros. No Brasil, o perverso somatório de causas começa pelo traço cultural da imprudência e do individualismo.