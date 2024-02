As 135 páginas da decisão do ministro Alexandre de Moraes que autorizou a operação da Polícia Federal no coração do bolsonarismo podem ser lidas como um enredo de conspirações, futricas, acusações de traição e muquiranagens do baixo clero que gravitava em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Centrada na delação e no celular do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, a trama vale ser interpretada também pelo sujeito oculto do script costurado por Moraes: como a ação deletéria de um ex-capitão punido por indisciplina envenenou a harmonia e a hierarquia nas Forças Armadas, deixando-as à beira de um embate fratricida.