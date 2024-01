As eleições deste sábado em uma ilha de 24 milhões de habitantes e pouco maior do que Alagoas são a segunda mais importante de 2024 – só ficam atrás das dos EUA quanto ao impacto no resto do mundo, Brasil inclusive. Os 19,3 milhões de eleitores que elegerão o novo presidente e o congresso de Taiwan definirão, em última análise, o grau de autonomia da ilha e, por consequência, como a China reagirá ao que considera uma província rebelde que promete reanexar, se preciso à força.