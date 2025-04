Seleção brasileira sub-17 convoca seis jogadoras da dupla Gre-Nal para período de treinos; veja a lista

A seleção brasileira sub-17 foi convocada, nesta quinta-feira (17), para o último período de treinos antes do Sul-Americano da categoria. Foram 22 atletas chamadas e, entre elas, seis que atuam no RS.

A goleira Josi, a zagueira Allyne e a atacante Maria são as representantes do Grêmio na lista. Enquanto a lateral Isadora Rech (mais conhecida como Canhotinha), a meia Martha Rajo e a atacante Yngrid Piauí foram as atletas do Inter lembradas.