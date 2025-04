Mulher é presa por suspeita de envenenar ovo de Páscoa que matou criança no Maranhão

O Instituto de Criminalística de Imperatriz (Icrim) analisa amostras do ovo de Páscoa coletadas na casa da família.

Uma mulher foi presa por suspeita de envenenar um ovo de Páscoa no Maranhão, nesta quinta-feira (17). O chocolate foi enviado para uma família em Imperatriz, no interior do estado, levando à morte de uma criança de sete anos. Outras duas pessoas estão internadas em estado grave após consumirem o doce.