As Forças de Defesa de Israel (FDI) estão montando novas estratégias para acabar com a vasta rede de túneis do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, Tel-Aviv está planejando usar um sistema de bombas de água para inundar a rede de túneis do Hamas com água do mar, com o intuito de expulsar os terroristas dos refúgios subterrâneos.