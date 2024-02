Entre as dúvidas sobre a presença de aliados no ato de Jair Bolsonaro neste domingo em São Paulo, está um personagem-chave para esclarecer a extensão da trama golpista contra o resultado das eleições presidenciais de 2022. Candidato a vice de Bolsonaro, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, o general da reserva Walter Braga Netto surge em diferentes papéis no enredo que vem sendo descoberto pela Polícia Federal.