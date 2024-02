Após 13 profissionais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Raimundo Fernandes de Oliveira serem diagnosticados com coronavírus, o colégio precisou suspender as aulas em Arroio do Sol. A escola fica na Avenida Rio Branco, no Balneário Areias Brancas, que integra o município litorâneo. Com cerca de 360 alunos, a instituição seguiu aberta até o fim da manhã de quarta-feira (21). Contudo, com a suspeita de contágio de outros profissionais, o município fechou a escola.