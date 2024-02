O advogado e ex-secretário de Comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, disse que são esperadas mais de 700 mil pessoas no ato convocado na Avenida Paulista, marcado para ocorrer no próximo domingo (25). A defesa de Bolsonaro informou que espera "500, 600, 700 mil pessoas", na manifestação, e que "a expectativa é a melhor possível".