Na difícil vitória sobre o Juventude, o Grêmio assumiu a liderança do Gauchão, mas escancarou algumas carências importantes no grupo. Faltam peças para o ataque em qualidade e quantidade. O time depende quase que exclusivamente dos dribles e arrancadas e Soteldo. Diante da equipe de Roger Machado, Geromel e o goleiro Marchesin foram os destaques do time. Eu também gostei de Pepê no meio-campo. O bom início de campeonato, aliás, abre uma boa perspectiva para o setor.