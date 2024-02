No desafio mais forte desde o início da Gauchão, o Grêmio se saiu bem. O Tricolor venceu o Juventude, por 1 a 0, na Arena, na noite desta quarta-feira (31). Com os três pontos, o time do técnico Renato Portaluppi alcançou a liderança da competição estadual. O triunfo, no entanto, foi conquistado com dificuldades, algo admitido pelo técnico Renato Portaluppi.