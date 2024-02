A vitória do Grêmio por 1 a 0, combinada com a derrota do Inter em Bagé, trocou de líder o Gauchão. Era o Inter, passou a ser o time de Renato. O adversário, o Juventude, é de longe o melhor do Interior. Foi um jogo entre duas equipes de Série A, o melhor até agora. Isso é fato, mas também tivemos um Juventude dominante na Arena.