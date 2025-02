Cristian Olivera revela redução salarial para acertar com o Grêmio

Cristian Olivera é titular do ataque montado por Gustavo Quinteros. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio contou com o desejo de Cristian Olivera para concretizar a contratação do uruguaio junto ao Los Angeles FC. Em entrevista à Rádio Gaúcha e Zero Hora nesta quinta-feira (27), o atacante afirmou que aceitou reduzir seu salário para facilitar o acerto com o Tricolor.

Segundo os dados divulgados pela Major League Soccer (MLS), o uruguaio recebeu um salário anual de US$ 680 mil (cerca de R$ 3,9 milhões na cotação atual) em 2024, o que dá US$ 56 mil (cerca de R$ 326 mil) mensais.

Durante a entrevista, ao explicar a negociação com o Grêmio, Cristian Olivera contou que essa questão salarial surgiu durante as conversas. E que ele comunicou ao Los Angeles FC e a seus representantes que abriria mão de valores para facilitar o acerto.

— A questão da transferência tinha se complicado com o Grêmio E eles me pediram para ver se eu queria vir. E eu disse que sim, que queria ir o que quer que fosse. Que eu ia fazer todo o possível para vir para o Grêmio — relembra e prossegue:

— E eles me disseram que eu tinha que resolver a questão do salário aqui. Que era um pouco complicado para o Grêmio pagar isso. E eu disse a eles que iria reduzir meu salário para poder estar aqui. Foi o que desbloqueou tudo.

Cristian Olivera assinou contrato com o Grêmio com validade até o final de 2027. Há opção de renovação por mais uma temporada no caso de atingimento de metas.

