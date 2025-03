Técnico da Universidad Católica confirma negociação com o Grêmio por Adriel: "Está com a diretoria"

Comandante do time chileno, Tiago Nunes trabalhou com Adriel no Grêmio, em 2021. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Técnico da Universidad Católica, do Chile, Tiago Nunes concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (27) confirmando que indicou o goleiro Adriel, do Grêmio, ao clube de Santiago.

O atleta de 24 anos, que esteve emprestado ao Bahia nas últimas temporadas, tem contrato com o Tricolor até o final deste ano. O objetivo do Grêmio é renovar com o atleta por mais duas temporadas e cedê-lo aos chilenos.

— Sim, foi um nome que apareceu, que temos avaliado e entramos em contato. Mas, a partir disso, a negociação está com a diretoria — disse Tiago Nunes, que completou:

— Posso dizer que não tenho nenhuma confirmação se avançou e caminhou para algo mais concreto. A partir de qualquer informação que Tati (José Maria Buljubasich, gerente esportivo do clube) me passe, posso opinar a respeito.

Elogios ao ex-comandado

O treinador comandou Adriel em sua passagem pelo Tricolor em 2021. Na ocasião, inclusive, o goleiro foi titular na conquista da Recopa Gaúcha sobre o Santa Cruz, em que o time gremista foi comandado por Pedro Sotero, então analista de desempenho da comissão técnica de Nunes.

— É muito bom goleiro, seguro e que tem bom jogo com os pés. É um goleiro que tem projeção. Mais do que isso, é entrar no YouTube e ver os vídeos para conhecer as características dele — comentou o técnico ao final da entrevista concedida em Santiago.

Conforme apurou Zero Hora, o negócio não tem relação com a vinda de Aravena para Porto Alegre. No início do mês, a Universidad Católica cobrou o pagamento de uma parcela da compra do atacante que já deveria ter sido paga, no valor de 530 mil euros (cerca de R$ 3 milhões).

Com a possibilidade de negociar Adriel, o Grêmio já se movimenta no mercado. Pedro Rocha, goleiro da Ponte Preta, é um dos nomes analisados.

