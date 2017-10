Na pauta, a polêmica envolvendo o ator Kevin Spacey , que foi acusado de assediar um adolescente há mais de 30 anos. Spacey se desculpou e revelou ser gay, o que gerou ainda mais críticas. Artistas de Hollywood consideraram que o momento era inadequado para o ator revelar a própria homossexualidade. No mesmo dia foi anunciado o cancelamento da série House Of Cards , na qual o ator é o protagonista.

Para completar, a pauta foi o projeto de Lei Complementar 28 , que trata da regulamentação do transporte por aplicativo . Taxistas defendem a aprovação do projeto, enquanto motoristas e usuários acreditam que ficará inviável manter o serviço se as regras forem aprovadas.

