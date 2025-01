O resultado que traz confiança ao Grêmio

Equipe de Quinteros mostra evolução. Renan Mattos / Agencia RBS

Com apenas a ausência de Rodrigo Ely na zaga, Gustavo Quinteros manteve a mesma estrutura de time do Grêmio para pegar o Caxias na Arena. Na etapa inicial, o Tricolor perdeu algumas chances de abrir o marcador. Pavon mostrou evolução pelo lado direito com João Pedro. Ainda pode mais.

No intervalo, Quinteros mexeu colocando Edenilson e André Henrique. E a vantagem gremista no marcador veio muito cedo no segundo tempo com Braithwaite, que recebeu do camisa 8 e conseguiu vencer o goleiro Matheus da equipe grená. O dinamarquês será importante na temporada.

O 2 a 0 veio com gol de Pavon, assistência de André Henrique. E o placar chegou ao 3 a 0 com um gol do colombiano Monsalve. Importante para dar confiança ao guri. Ainda teve tempo ainda para Edenilson marcar.

Com a goleada no elástico 4 a 0 ficou evidente que o Grêmio ainda está em processo de evolução nas mãos do novo treinador. Há muito trabalho pela frente. Pelo menos o Tricolor está na liderança do grupo A do Gauchão.