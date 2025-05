O quanto você sabe sobre o conclave que irá eleger o novo papa? Faça o quiz e teste seus conhecimentos 

O conclave um dos ritos mais misteriosos da história mundial. GABRIEL BOUYS / AFP

Após a morte do papa Francisco, aos 88 anos, em 21 de abril, o Vaticano está prestes a iniciar mais um conclave — como é chamada a reunião responsável por eleger um novo pontífice.

O sucessor de Francisco será escolhido a partir desta quarta-feira (7). A expectativa é de que o processo de decisão chegue ao fim no domingo (11), com o anúncio do novo chefe da Igreja Católica.

Durante o período, os participantes permanecem isolados no Vaticano, proibidos de se comunicar com o mundo externo. O isolamento, é claro, desperta a curiosidade de leigos e fiéis, fazendo do conclave um dos ritos mais misteriosos da história mundial.

Teste seus conhecimentos sobre o conclave

Zero Hora preparou um quiz sobre as curiosidades e mistérios que envolvem a escolha do novo pontífice. Abaixo, responda às perguntas e teste seus conhecimentos sobre o conclave.