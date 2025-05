Vendidas por R$ 46,2 milhões fábrica e sede da Paquetá; compradora é da Serra

Foi homologada pela Justiça a proposta de R$ 46,2 milhões e, portanto, autorizada a venda dos dois principais prédios do complexo industrial da calçadista Paquetá em Sapiranga, no Vale do Sinos, que não tinham sido arrematados em leilão pelo valor de avaliação, de R$ 72,683 milhões. A compradora é a Alider Brasil Incorporações, de Flores da Cunha, na serra gaúcha. Doze empresas participaram da disputa para a venda direta dos imóveis, submetendo 65 lances no total. O Grupo K1 apresentou proposta direto nos autos.