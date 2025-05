Com máxima de 28ºC, veranico deve seguir até sexta-feira na Serra 

Marcas devem ser até 5ºC acima da média. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Os moradores da Serra estão convivendo com temperaturas elevadas desde o último final de semana. De acordo com a Climatempo, essa condição, conhecida como “veranico de maio”, deve seguir ao menos até a sexta-feira (9) em boa parte do Rio Grande do Sul, inclusive na região serrana.

Segundo o serviço de meteorologia, um padrão de tempo firme e seco começou a se estabelecer ainda na segunda-feira (5), e se prolonga até o sábado (10), por mais que o “veranico” deva se encerrar na sexta. Assim, um bloqueio atmosférico vai manter as temperaturas mais elevadas, com possibilidade de marcas até 5ºC acima da média. A Climatempo alerta para baixos índices de umidade relativa do ar.

Em Caxias do Sul, as temperaturas podem chegar aos 24ºC nesta terça-feira (7), enquanto em Gramado podem chegar aos 25ºC. Já em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, os termômetros ficarão em 21ºC. Não há condições para chuvas na região.

A sexta pode ser o dia com temperaturas mais altas na Serra. Caxias deve ter máxima de 28ºC. Nesse dia, haverá o deslocamento de uma nova frente fria, que trará chuva para a região.

Já a partir do final de semana, as temperaturas voltam a cair. A mínima prevista é de 11ºC, com máxima de 17º para Caxias, enquanto em São José dos Ausentes deverá variar entre 7ºC e 16º. Também há previsão de chuva.