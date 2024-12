Os ventos da mudança sopram no Grêmio

O Grêmio precisa mudar a fotografia. Fechou 2024 com a conquista do hepta gaúcho. O único fato positivo do ano. A atual temporada termina com uma imagem ruim. Óbvio que os efeitos da enchente de maio entram na análise. É fato que o Tricolor fecha o ano em baixa. As eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores ocorreram com muita facilidade para adversários que eram tão superiores naquele momento.



No Brasileirão, houve um sofrimento para ficar longe do Z-4. Claro que foram nove jogos sem poder atuar na Arena. Isso fez muita diferença. Assim como as viagens constantes. Porém, mesmo depois quando as coisas se normalizaram, o Tricolor não evoluiu.