Com Soteldo, Diego Costa e Geromel, Grêmio inicia preparação para jogo contra o Corinthians

Soteldo é opção para último jogo da temporada. Guilherme Testa / Divulgação Grêmio

De volta a Porto Alegre após o empate da última quarta-feira (4) com o Vitória, o Grêmio iniciou a preparação para o último compromisso da temporada de 2024. O grupo de jogadores realizou um treino no CT Luiz Carvalho na tarde desta quinta (5). E com o retorno de algumas opções para Renato Portaluppi.

Pelas imagens divulgadas pelo clube, o treinador teve três reforços que não estavam à disposição para a partida contra o Vitória. Geromel, Soteldo e Diego Costa participaram normalmente do trabalho desta quinta com os demais companheiros.

Do trio, Geromel tem presença certa em campo para a partida deste domingo contra o Corinthians. O zagueiro fará sua partida de despedida neste final de semana na Arena.

Preservados do jogo contra Vitória por conta do desgaste físico, Soteldo e Diego Costa são opções para a comissão técnica. Fabio, que também não viajou, esteve no CT e realizou trabalhos na academia.