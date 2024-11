As tarefas do Grêmio na reta final do Brasileirão

O ponto somado pelo Grêmio no contra o Fluminense na sexta-feira (1º) cresceu de importância, depois dos outros jogos da rodada disputados. No geral, até agora, a rodada foi boa. A vantagem em relação ao primeiro time no Z-4 aumentou para cinco pontos. O Bragantino ficou só no empate com o Cuiabá. O time paulista travou nos 35 pontos, na linha de corte da tabela antes do Z-4.



O Vitória deu um salto, após derrotar o Athletico-PR na Arena da Baixada. Os baianos ficaram a um ponto do Tricolor. Já o Furacão, apesar de ter uma partida a menos em relação aos rivais, está mergulhado na zona da confusão.