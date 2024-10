Renato quer um Grêmio com postura diferente no Maracanã

Não acredito que Renato Portaluppi vá manter a mesma escalação que bateu o Atlético-GO na partida contra o Fluminense. A projeção indica uma formatação com maior poder de marcação no Maracanã. Por isso, a volta de Edenilson é uma possibilidade forte para atuar do lado direito. Com isso, Aravena perderia a posição no time.



Na disputa por lugar, me parece que Soteldo tem lugar garantido no pensamento de Renato. O venezuelano foi destaque na última vitória na Arena. Depois de cumprir suspensão, Dodi retorna no lugar de Pepê. O volante é uma especie de motorzinho do meio-campo, dividindo as tarefas de marcação com Villasanti.