Dez semanas atrás, o futuro do Grêmio transbordava de esperança. Depois de vencer o Fluminense na partida de ida das oitavas da Libertadores por 2 a 1, com Braithwaite e Monsalve integrados ao time, as perspectivas eram positivas. O Z-4 não parecia mais uma ameaça, e a possibilidade de brigar pelo título mais importante da América motivava a torcida.