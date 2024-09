A baita dúvida de Roger para escalar o Inter

O Inter está com três jogadores nas seleções sul-americanas, que entram em campo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nos próximos dias. Rochet, Borré e Valencia representam Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente.



Será complicado os três ficarem à disposição no duelo do Colorado com o Fortaleza, na quarta que vem (11). Não há razão para forçar uma logística maluca com o objetivo de poder contar com os atletas, que jogarão um dia antes, na terça (10).