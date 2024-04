A ausência de Diego Costa é uma preocupação gigante para o Grêmio encarar o Estudiantes em La Plata, nesta terça-feira (23). Não há um substituto à altura. A chance vai cair no colo de JP Galvão. É a grande oportunidade de o camisa 11 tentar afastar a má fase. Até agora, ele marcou apenas três gols com a camisa gremista. Muito pouco para quem veio com cartaz de ter jogado no futebol italiano.