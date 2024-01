A renovação de Villasanti até 2027, que o Grêmio está encaminhando, é uma grande notícia para a galera gremista. O paraguaio é um personagem importante do elenco de Renato Portaluppi. Não dava mais para correr risco de perder o jogador, principalmente para adversários diretos como o Palmeiras de Abel Ferreira.



Porém, a sequência do volante não diminui a necessidade atual de buscar mais reforços para encarar os desafios de 2024. A ficha um ainda é um centroavante. Com certeza, a tarefa mais complicada para os dirigentes do Tricolor.