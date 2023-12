O Inter trabalha em várias frentes para anunciar reforços. Até agora, nenhuma contratação foi confirmada. Isso pode causar certa apreensão. Mas me parece trâmite normal de virada de ano. O problema encontrado pelo Colorado é o mercado inflacionado. Tudo está caro.



Além disso, qualquer nome que acaba vazando no noticiário pode trazer novos interessados nos atletas. O grande lance do Inter será um acerto com Borré.