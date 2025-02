A operação Roraima que o Grêmio terá de desdobrar

Adversário do Grêmio é o São Raimundo. Helio Garcias / Divulgação São Raimundo

A CBF publicou neste domingo (9) a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil. O Grêmio precisará dar uma esticada até Boa Vista em meio à semifinal do Gauchão.

Confirmada a presença na próxima fase do Estadual, Gustavo Quinteros terá de montar uma estratégia para que a viagem em que atravessará o Brasil não impacte no campo na hora decisiva do campeonato. Sendo que há boa possibilidade de que esse confronto seja um Gre-Nal.

O empate no clássico de sábado, combinado com a vitória do Juventude neste domingo, fez com que Dupla ocupe o segundo e o terceiro lugares na tabela, a ruas rodadas do fim da fase classificatória.

O sorteio de sexta-feira fez do Grêmio o time com maior viagem nesta primeira fase da Copa do Brasil. Serão 5.375 quilômetros a serem cumpridos. Roraima está na fronteira brasileira com a Venezuela e a Guyana. Em voo fretado, isso significa uma viagem de, pelo menos, seis horas.