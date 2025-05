Crise da CBF vai muito além dos 40 dias sem técnico na Seleção Brasileira ou dos equívocos de VAR 

Ednaldo Rodrigues foi reeleito recentemente, com mandato até 2030. Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação

Passado pouco mais de um ano, a disputa de poder outra vez estremece as estruturas do futebol brasileiro. Se você pensa que o grande problema está nos quase 40 dias sem técnico na Seleção Brasileira, está completamente fora de órbita.

Há chances de esse novo técnico desembarcar e não encontrar um presidente para recebê-lo. Assim como aconteceu no final de 2023, Ednaldo Rodrigues está, outra vez, no centro de uma batalha judicial para se manter no cargo.

Outra vez, quando está prestes a oficializar Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção. Naquele final de 2023, Ancelotti recuou e decidiu renovar com o Real, temeroso da disputa politica na CBF.

Essa disputa pelo comando do futebol brasileiro tem capilarizações em Brasília, no coração do poder e também no STF. A recondução de Ednaldo ao poder no começo de 2024 foi através de liminar concedida pelo STF a partir de ação impetrada pelo PCdoB, em que questionava decisão no TJ-RJ.

Gilmar Mendes a concedeu e, depois, homologou acordo em que se aceitava como válido o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com MP-RJ lá em março de 2022, em que Ednaldo se comprometia a revisar o estatuto da CBF e convocar novas eleições.

Pois esse acordo é que ameaça Ednaldo. A deputada federal Daniela do Waguinho (Podemos-RJ) entrou com ação no STF pedindo afastamento imediato de Ednaldo e a revisão do acordo assinado em março de 2024. Anexou laudo no qual coloca em dúvidas a assinatura do vice-presidente Antônio Carlos Nunes, que estaria incapacitado de tomar decisões.

Tem mais. Antes desse acordo homologado por Gilmar Mendes, o ministro do STF Flávio Dino havia pedido vistas do processo. Que será julgado no próximo dia 28. Outro elemento nessa teia de poder. O filho de Mendes é dono do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), responsável pelos cursos da CBF Academy. O ministro teria ficado descontente em ver seu nome vinculado ao de Ednaldo na grande reportagem sobre os bastidores da CBF publicada em abril pela Piauí. Estaria distanciado de Ednaldo.