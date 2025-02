Grêmio conhece adversário da primeira fase da Copa do Brasil 2025

Sorteio foi realizado no Rio de Janeiro. Staff Images / CBF

O Grêmio conheceu o adversário na primeira fase da Copa do Brasil 2025. No sorteio realizado nesta sexta (7), no Rio de Janeiro, ficou definido que o Tricolor vai encarar o São Raimundo, de Roraima, 5.375 km de Porto Alegre.

O duelo será no Estádio Canarinho, e não haverá vantagem do empate, como era anteriormente, nas duas fases iniciais. Em caso de igualdade, o classificado será definido nos pênaltis.

Caso avance para a segunda fase, o Grêmio enfrenta o vencedor de Barcelona-BA ou Athletic-MG.

São Raimundo

Cidade: Boa Vista (RR)

Estádio: Canarinho

Distância de Porto Alegre: 5.375 km

Os duelos da primeira fase

Chave 1

ASA de Arapiraca x Atlético-GO

Jequié-BA x Retrô-PE

Chave 2

Tuna Luso x Sampaio Corrêa-MA

Boa Vista-RJ x CSA-AL

Chave 3

União-MT x Vasco

Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ

Chave 4

Humaitá-AC x Operário-PR

CSE-AL x Tombense-MG

Chave 5

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

Guarany de Bagé x Altos-PI

Chave 6

Ceilândia-DF x Coritiba

Maracanã-CE x Ferroviário-CE

Chave 7

Porto Velho-RO x Cuiabá

Capital-DF x Portuguesa-RJ

Chave 8

Sergipe x Ceará

Parnahyba-PI x Confiança-SE

Chave 9

Maringá-PR x Juventude

União-TO x América-RN

Chave 10

Concórdia-SC x Ponte Preta

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

Chave 11

São Raimundo-RR x Grêmio

Barcelona-BA x Athletic-MG

Chave 12

Maranhão x Vitória

Santa Cruz-RN x Náutico

Chave 13

Sousa-PB x Bragantino

Oratório-AP x São José

Chave 14

Operário-MS x Criciúma

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

Chave 15

FC Cascavel x América-MG

Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO

Chave 16

Inter de Limeira x Vila Nova-GO

Rio Branco-ES x Amazonas

Chave 17

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

Independência-AC x Manaus

Chave 18

Trem-AP x Brusque-SC

Olária-RJ x ABC-RN

Chave 19

Águia de Marabá x Fluminense

Dourados-MS x Caxias

Chave 20

Operário-MT x Sport

Rio Branco-ES x Novorizontino

Como funciona o sorteio?

Os 80 clubes da primeira fase da Copa do Brasil foram divididos em oito potes, que vão de A a H. No entanto, cada time tem apenas oito adversários como possibilidades.

A divisão ficou definida a partir do Ranking Nacional de Clubes. As equipes de menor colocação serão as mandantes dos duelos. A vaga à fase seguinte será decidida nos pênaltis em caso de empate.

Os potes do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil

Pote A x Pote E

Pote A: Atlético-MG; Athletico-PR; Fluminense; Grêmio; América-MG; Bragantino; Vasco; Atlético-GO; Juventude; Cuiabá.

Pote E: Sousa; Tocantinópolis; São Raimundo-RR; Maringá; FC Cascavel; Pouso Alegre; ASA de Arapiraca; União Rondonópolis; Porto Velho; Águia de Marabá.

Pote B x Pote F

Pote B: Ceará; Vitória; Coritiba; Sport; Criciúma; Vila Nova; Operário-PR; Ponte Preta; Brusque; Sampaio Corrêa.

Pote F: Humaitá; Trem; Ceilândia; Inter de Limeira; Maranhão; Operário VG; Tuna Luso; Operário-MS; Concórdia; Sergipe.

Pote C x Pote G

Pote C: Novorizontino; Tombense; CSA; ABC; Remo; Náutico; Confiança; Ferroviário; Botafogo-PB; Amazonas.

Pote G: Boavista; Parnahyba; Maracanã-CE; Santa Cruz-RN; GAS-RR; Rio Branco-ES; Rio Branco VN-ES; Olaria; Portuguesa; CSE;

Pote D x Pote H

Pote D: América-RN; Manaus; São José-RS; Aparecidense; Altos; Retrô; Caxias; Athletic Club; Nova Iguaçu; Portuguesa-RJ.

Pote H: Guarany de Bagé-RS; Jequié; Barcelona de Ilhéus; Votuporanguense; Capital-DF; Independência-AC; União-TO; Dourados-MS; Barcelona-RO; Oratório-AP.

Clubes garantidos na 3ª da Copa do Brasil de 2025

Botafogo (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Palmeiras (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Fortaleza (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Inter (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

(se classificou para Libertadores via Brasileiro); Paysandu (campeão da Copa Verde);

Flamengo (Campeão da Copa do Brasil);

CRB (classificado com o vice-campeonato da Copa do Nordeste);

Santos (campeão da Série B do Brasileiro);

São Paulo (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Corinthians (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Bahia (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

(se classificou para Libertadores via Brasileiro); Cruzeiro (9º colocado no Brasileiro);

Como funcionará cada fase

1ª fase: jogo único na casa do time de pior ranking; decisão nos pênaltis em caso de empate.

jogo único na casa do time de pior ranking; decisão nos pênaltis em caso de empate. 2ª fase: jogo único com mando de campo em chaveamento previsto no regulamento; decisão nos pênaltis em caso de empate.

jogo único com mando de campo em chaveamento previsto no regulamento; decisão nos pênaltis em caso de empate. 3ª à 7ª fases: confrontos definidos em sorteio, com jogos em ida e volta. Decisão nos pênaltis Em caso de empate no placar agregado.

Mudança no regulamento da primeira fase

A CBF anunciou uma importante alteração na primeira fase do torneio em relação aos últimos anos.