O Grêmio precisa poupar titulares contra o Atlético Grau

Cenário é favorável para que Mano deixe seu time principal em Porto Alegre. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O cenário é o ideal para o Grêmio preservar titulares e conceder a eles o luxo de uma semana inteira de treinos e de tempo para recuperar as energias. O Atlético Grau que o espera no Peru jogará em um estádio emprestado, o Matute, do Alianza Lima, e longe de casa, quase mil quilômetros. Logo, o ambiente será neutro.

Em campo, o time peruano vive uma crise que agudiza ainda mais suas fragilidades técnicas. Desde 10 de março, o clube não vence (ganhou do Los Chankas). Na sexta-feira (2), perdeu para o Sport Huancayo por 3 a 0. A altitude de 3,2 mil metros interferiu, mas o ponto é que o Grau vem perdendo no nível do mar também e está a quatro pontos da zona de rebaixamento. Em nove jogos, venceu apenas dois na Liga 1.

Todo esse cenário é favorável para que Mano deixe seu time principal em Porto Alegre para treinar e absorver seus conceitos e a mecânica de jogo. Levar todos para Lima e colocá-los a treinar em um jogo oficial, além de desgastar com a viagem, representa um risco desnecessário.

Até porque, no sábado (8), haverá o Bragantino na Arena, esse um jogo espinhoso e que, pelo contexto do Brasileirão, exigirá resposta bem melhor do que aquela dada contra o Santos.