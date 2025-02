CBF define data de estreia do Grêmio na Copa do Brasil 2025; confira

São Raimundo, de Roraima, é o adversário do Grêmio.

O Grêmio já sabe quando vai estrear na Copa do Brasil 2025. O Tricolor enfrentará o São Raimundo, de Roraima, pela primeira fase da competição, no dia 19 de fevereiro, uma quarta-feira, às 19h30min, no Estádio Canarinho, em Boa Vista.