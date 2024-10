O ranking liderado por Messi em que Alan Patrick aparece

O Cies é um centro de pesquisa do Esporte sediado em Neuchâtel, na Suíça. Um dos seus braços se dedica exclusivamente ao futebol e produz relatórios mensais sobre o jogo. O mais recente aponta os jogadores mais criativos do mundo. Foram elaborados dois rankings, um dos jogadores das cinco principais ligas europeias e outro de 60 campeonatos ao redor do mundo.