Abel Ferreira desce em Caxias do Sul com um time que pode começar com seis jogadores feitos na sua base. As ausências ajudam. Estão de fora Gustavo Gómez, Murilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Lázaro e Rômulo. Nem cito aqui Bruno Rodrigues, que sofreu a segunda lesão séria seguida no joelho.