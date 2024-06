A torcida do Espanyol é muito menor do que a do Barcelona. Algo assim, se consegue catar um ou dois pericos (torcedores do Espanyol) a cada 10 culés (torcedores do Barça). Porém, há algo que diferencia muito quem opta pelo lado azul de Barcelona: a paixão. Eles são poucos, mas são devotados, fiéis e ruidosos. "Somos rebeldes", se orgulham. Só assim sobrevivem ao lado de um gigante sem serem esmagados.