O Flamengo estará sem Varela, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Viña, que é reserva. Bom, essa última informação dá uma ideia do quanto será espinhosa a missão do Grêmio na quinta-feira (10). Se o lateral-esquerdo reserva está nos planos de Marceo Bielsa e não consegue lugar no time de Tite, é sinal de que o grupo tem qualidade para suprir as ausências.