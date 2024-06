O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Renato Portaluppi, Diego Costa e Nathan Fernandes por conta das confusões na partida do Grêmio contra o Bahia pela quarta rodada do Brasileirão, em 27 de abril. O confronto foi marcado pela atitude do treinador gremista que, nos últimos minutos de jogo, mandou os integrantes do banco de reservas se retirarem, revoltado com a atuação da arbitragem.