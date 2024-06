O guri do bairro Auxiliadora virou o "Rei do México". André Jardine, 44 anos, levou o América ao bicampeonato da Liga MX, algo que não acontecia há 25 anos. No Apertura, ele já havia tirado o time da fila de cinco anos sem títulos. O América divide com o Chivas o posto de clube mais popular do país. Tanto que os dois protagonizam o maior clássico mexicano.