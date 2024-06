A programação do Campeonato Europeu de Seleções — a Eurocopa — em 2024 segue os padrões de uma Copa do Mundo. O torneio, que será realizado na Alemanha, tem previsão de durar 30 dias com a realização de 51 partidas em 10 estádios. A abertura será em Munique, no dia 14 de junho, e a grande final em Berlim, no dia 14 de julho.