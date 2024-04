A 17ª edição da Eurocopa será realizada entre 14 de junho e 14 de julho. O torneio irá reunir 24 seleções europeias na Alemanha. A seleção do país-sede, embora não vença o torneio desde 1996, vai em busca do quarto título e de se isolar na lista de maiores campeãs. Neste momento, está igualada com a Espanha, que também ergueu o troféu três vezes — a última em 2012.