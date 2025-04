O provável time do Grêmio para enfrentar o Ceará

Serrote deve retornar ao time titular. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio fará sua segunda partida no Brasileirão neste sábado (5). Contra o Ceará, o time de Gustavo Quinteros buscará a terceira vitória consecutiva.

O treinador deve mandar a campo uma equipe semelhante a que venceu o Atlético-MG na estreia do campeonato nacional.

A escalação deverá ter Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Edenilson, Pavon (Aravena), Amuzu e Arezo.

Retornos

No jogo contra o Sportivo Luqueño, Quinteros optou por modificar o time titular. Na comparação com a equipe que iniciou contra o Atlético-MG, na primeira rodada do Brasileirão, os atletas Igor Serrote, Camilo, Edenilson e Cristian Olivera começaram no banco de reservas.

Após a vitória no Paraguai, o treinador do Grêmio confirmou o retorno dos quatro jogadores que foram titulares na estreia gremista no Brasileirão.