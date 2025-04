Primeiro processo contra Trump sobre tarifas à China por poderes especiais

Uma organização jurídica sem fins lucrativos processou, na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua administração pelo mal uso de poderes especiais para impor taxas de 10% à China no início de fevereiro.

A demanda da organização New Civil Liberties Alliance (NCLA) questiona a medida de Trump de 1º de fevereiro contra Pequim, e não as sobretaxas anunciadas na quarta-feira passada sobre todas as importações para os Estados Unidos.