Gustavo Prado já pode se considerar o novo titular do Inter. As atuações seguras do guri, combinada com a lesão de Wanderson, garantirá a sequência para ele. O jovem é herança deixada pelo trabalho desenvolvido na Era Gustavo Grossi. Em 2023, foi garimpado na Copa São Paulo, atuando pela Ferroviária-SP. Passou uma temporada no sub-20 e subiu depois da Copinha deste ano. Com boa estatura e 1m79cm de altura, a promessa colorada — que se encaminha para ser uma realidade — tem como virtudes drible e velocidade.