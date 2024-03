Aos 36 anos, William Campos curte os dias seguintes ao Gauchão que pode chamar de seu. A boa campanha com o Guarany de Bagé, classificando-o no G-4 e levando-o pela primeira vez a uma competição nacional são suas conquistas. O trabalho no Estrela D'Alva foi fechado com a despedida, em post nas redes sociais, na quarta-feira (13). À tarde, já em Santa Cruz do Sul, cidade que escolheu para morar, o técnico revelação do campeonato conversou com a coluna.